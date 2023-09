Pane seca: por que MC Ryan deveria ser multado e ter Lamborghini guinchado

"Além disso, dirigir com o ponteio na reserva pode mandar sujeira para o sistema de injeção", complementa.

O especialista ressalta que a reserva do veículo não é um reservatório à parte e, quando a respectiva luz no painel acende, a quantidade de combustível restante varia de acordo com o modelo do carro.

Segundo ele, pode variar entre cinco e dez litros - a informação consta do manual do proprietário.

Feliciano recomenda manter o volume próximo ou acima de 1/4 da capacidade total do tanque. "Evite ficar na reserva".

Tanque vazio é infração de trânsito

MC Ryan SP precisou recorrer a amigos e pedestres, que empurraram Lamborghini até o posto Imagem: Reprodução/TikTok

As concessionárias que administram rodovias disponibilizam sistema de guincho gratuito para situações de pane em geral. Também há os proprietários que contrataram serviço de assistência 24 horas. Mas, se um agente de trânsito flagrar você parado com o tanque vazio, aí pode pesar no seu bolso.