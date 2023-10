Claudia Raia: o que fazer para tratar a queda de cabelo no pós-parto?

De acordo com Cristina Carvalho, dermatologista que também participou do programa, todas as mulheres passam por isso no pós-parto, mas a percepção da perda das madeixas pode variar. Condições como a deficiência de ferritina, alterações na tireoide ou nos hormônios insulina e cortisol também podem piorar a queda dos fios.

Na maioria dos casos, o problema é autolimitado e dura, em geral, de seis até nove meses depois do nascimento do bebê. Antes do tratamento, é preciso descobrir o motivo da queda. Por isso, a recomendação é buscar um dermatologista.

Carvalho explica que existem diferentes tipos de tratamento para a queda de cabelo. "Costumo brincar que a alopecia [queda de cabelo] e flacidez de pele você usa tudo e água benta, reza, santinho, porque realmente é difícil de tratar, e o difícil também é controlar a ansiedade do paciente".

Claudia Raia contou que sua dermatologista indicou o consumo de algumas vitaminas via oral e o uso de tônicos antiqueda, além de procedimentos realizados em consultório, incluindo um tratamento com células-tronco.

1. Intradermoterapia

É usada em diferentes tipos de alopecia e também no eflúvio pós-parto. Consiste na aplicação de substâncias no couro cabeludo. A mistura de substâncias é particular de cada caso, mas pode levar medicamentos anti-inflamatórios, minoxidil (remédio usado para queda de cabelo), vitaminas e outros.