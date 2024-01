Professor da Unesp suspeito de assédio sexual contra alunas é demitido

Professor abordava nas redes sociais, dizem alunas

Os contatos também eram feitos por e-mails e aplicativos de mensagens. Segundo o relato das estudantes, Bulhões dizia que estava interessado em ter relações sexuais com elas. "A verdade é que o nosso desejo não passa", teria dito ele em uma das mensagens enviadas.

O conteúdo de algumas das conversas foi exibido pelas alunas da Unesp em junho de 2022. A divulgação foi feita durante uma manifestação. No mesmo dia do protesto, Bulhões negou as acusações e afirmou que estava sendo vítima de calúnia por parte das estudantes.

Sindicância de 2017 investigou o professor pelo mesmo motivo. Na época, o processo contra ele foi arquivado, mas o professor foi afastado do curso de Jornalismo e realocado para lecionar na graduação de Relações Públicas.

