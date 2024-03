Pela 'família', STJ atropela Código Penal e diz que estupro não é estupro

Como se qualquer menina ou mulher pudesse ser "dada" numa bandeja a um homem. Um precedente temerário, que coloca condições externas para a configuração do estupro de vulnerável, à revelia e em detrimento da vítima.

O voto do relator foi acompanhado pelos ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik. Dois ministros discordaram — Messod Azulay e Daniela Teixeira, a única mulher votante no caso.

A ministra foi contundente: "Eu apelo: não abra uma porta de horror que fará com que as nossas crianças, as nossas meninas, tenham como excludente de tipicidade de estupro de vulnerável a simples questão de o homem, maior, às vezes chefe do pai dela, no interior do Brasil, dizer: eu me apaixonei por essa criança".



Daniela Teixeira avisou: "O que vai acontecer é que os coronéis deste país vão misteriosamente se apaixonar por meninas de 12 anos".

O relator rebateu que os dois — a menina e o adulto — chegaram a morar juntos, houve união estável e uma gravidez, e portanto a "constituição de um núcleo familiar". O núcleo já está desfeito, ele reconheceu, "mas o pai continua dando assistência para essa criança".

Para o ministro, é importante evitar o "esfacelamento da relação pai e filho, causando traumas muito mais danosos do que se imagina". "A vida é maior que o direito", ele disse. Eu pergunto: a vida de quem?

Agora temos, de um lado, um trabalhador rural que virou "pai que dá assistência", e uma mãe que era apenas uma menina, e que teve a sua vida destruída e a sua infância roubada. O que fazer, agora, com o trauma dessa criança, que não é nem mesmo reconhecido pela Justiça?