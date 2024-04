Cadê os parças do Robinho? Homens se protegem até na violência

Homens dificilmente se retiram, como se a força do grupo o impulsionasse a participar. Aquele que se arrisca a dizer não, desde a adolescência, será certamente ridicularizado, acusado de falta de coragem, mimimi. É desde cedo que se cria o 'pacto narcísico da masculinidade', um conceito que funciona para manter seguro o lugar dos homens na sociedade. Para se manter no grupo, os homens silenciam, não se posicionam contra ideias e ações da maioria, contestar é ser um 'não homem'.

A socióloga Raewyn Connell, em uma de suas concepções sobre política das masculinidades, diz que os sujeitos masculinos não são todos iguais. Na sociedade patriarcal e machista, os homens têm privilégios, mas nem todos conseguem aproveitá-los, atravessados principalmente pela raça, orientação sexual e condição socioeconômica, o que promove um tipo de hierarquização na experiência da masculinidade hegemônica.

No topo da cadeia estão, é claro, aqueles que se sentem dentro do que a autora chama de 'masculinidade hegemônica', que responde diretamente ao princípio do patriarcado, dentro do qual as mulheres são subordinadas aos homens e eles acreditam que são superiores também a outros homens, que não possuem as mesmas características dele.

No segundo lugar da cadeia está 'o cúmplice', em nossa língua, o "parça", o "mano", aquele que não consegue corresponder a todos os atributos da masculinidade hegemônica. Não necessariamente ele é poderoso, tem dinheiro, mas ele está ao lado daquele que tem, o que lhe garante alguns privilégios.

Logo abaixo está a masculinidade marginalizada, que contempla os que não conseguem galgar o topo da cadeia pelas questões que - já citamos - de raça, etnia, classe social, mas que tem valores interiorizados e almejam a primeira posição. Normalmente, essa terceira categoria trabalha para as duas primeiras, valorizando suas posições.

Por fim, vem a 'masculinidade subordinada', composta pelos homens que, na leitura da masculinidade hegemônica, os aproximam dos que eles mais temem: 'flertar com o feminino", pois esse feminino é sujeito do grupo subordinado. Aqui estão os gays e trans, constantemente comparados às mulheres, entendidas como subalternas.