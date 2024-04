Web Summit: IA não roubará empregos e dará espaço a mais talentos

No mês passado, o Parlamento da União Europeia aprovou a primeira lei global com regras para o uso e desenvolvimento de ferramentas de inteligência artificial. A lei cria normas e restrições para desenvolvedores, com alertas sobre privacidade e outros riscos associados à tecnologia.

Enquanto empresas e organizações da sociedade civil discutem a abrangência de tais regras, grande parte dos sites e aplicativos usados no dia a dia pelos consumidores já possuem (ou foram construídos com) alguma ferramenta de IA.

Como a inteligência artificial influenciará a criação destas interfaces? A forma de trabalhar vai mudar? O tema permeou diversos painéis do Web Summit Rio deste ano. Para Marcelo Eduardo, cofundador da Work & Co, que trabalha com clientes como Epic Games, Google, Itaú e Camicado, as ferramentas de IA vão acelerar o trabalho de designers e programadores -e, não, substituí-los.