Brasil está na corrida pelas células que vão revolucionar a energia solar

A infraestrutura científica do CNPEM permitiu que os pesquisadores fizessem um mapeamento do material em escala nanométrica. "Levamos o equipamento que produz o filme de perovskita —um disco rotatório chamado de spin-coater, parecido com o utilizado para fazer CD— para a linha de raios X", conta Nogueira. Foi a primeira vez que isso foi feito. Mas qual é a vantagem desse experimento, chamado in situ? "Enquanto o filme de perovskita se formava, os raios X atingiam a amostra e forneciam informações importantes sobre a estrutura e sobre como o filme se cristalizava ao longo das etapas", conta Nogueira.

Esse e outros ensaios para analisar a degradação do material também por técnicas in situ no Sirius deram grande visibilidade aos pesquisadores do Cine —tanto que foram convidados a escrever um artigo de revisão sobre o assunto para o periódico científico Chemical Reviews. O texto com 77 páginas foi publicado no início de 2023. "O convite para elaborar um artigo de revisão para uma revista de altíssimo impacto coroa os trabalhos que fizemos nos últimos anos", destaca Nogueira. Além de investigar a perovskita para uso em células solares, o grupo também estuda o emprego do material em dispositivos emissores de luz, como LED e lasers.

Para entender o funcionamento

No Sirius, os experimentos agora têm foco em entender o funcionamento da célula solar de perovskita —e não apenas no material em si. São os chamados experimentos operando. Um dos desafios desse tipo de análise é que a própria radiação síncrotron pode causar transformações indesejáveis no material.

"Estamos investigando os efeitos da dose de radiação necessária para estudar esses dispositivos e como mitigá-los. Já criamos dispositivos que permitem simular as condições de operação da célula solar fotovoltaica e temos os primeiros resultados", ressalta o físico Helio Cesar Nogueira Tolentino, chefe da Divisão de Matéria Heterogênea e Hierárquica do LNLS. "Queremos achar as condições de trabalho ideais para obter a informação, usando a luz síncrotron e sem degradar o material fotovoltaico. Ou degradando, mas de maneira controlada."

Tolentino explica que a estrutura cristalina da perovskita se assemelha ao formato de um cubo, podendo variar em razão do método de preparação ou das rotas de síntese adotadas. No primeiro experimento operando, os pesquisadores observaram o efeito da luz solar sobre a estrutura atômica do material. "Ainda não temos uma interpretação fechada, mas há evidências de que a variação da iluminação altera a estrutura do material."