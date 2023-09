Baratinho e surpreendente: por que este fone de ouvido faz sucesso

O modelo traz ponteiras de tamanhos distintos, o que facilita na hora de encontrar um bom encaixe.

Ele tem controle no cabo para reprodução de músicas e de chamadas. E, para evitar o emaranhado de fios, o cabo dele —que tem 1,2 metro— é achatado. A marca ainda destaca a capacidade do modelo de reproduzir sons graves.

O JBL C50HI tem feito sucesso na Amazon, onde tem mais de 49 mil avaliações de clientes, média de 4,6 e 77% de notas máximas (5). Lá, ele é vendido por um preço bem convidativo: R$ 39,99.

O que diz quem comprou

Eles são anatômicos e muito leves. A inclinação da ponteira em relação aos alto-falantes, típica desses modelos da JBL, permite um ajuste perfeito a ponto de você nem sentir que está com eles. Finalmente, o microfone é bastante sensível, e nos testes que fiz (celular e PC) produziu gravações com ótima qualidade para um equipamento deste tipo. Por tudo isso, considerando preço, prós e contras, creio que é uma boa compra. [...] Claramente o fabricante assumiu, para baixar o preço, um compromisso com a qualidade do som, e não tanto com uma estrutura ou materiais mais resistentes. É um produto um pouco frágil.

Ananias de Assis Godoy Filho