Jericó abrigava uma das construções altas mais antigas de que se tem registro: uma torre com 22 degraus e 8,5 m de altura. Lá também estava a muralha mais antiga de que se tem notícia, que circundava a cidade.

Já naquela época, ela continha casas com um pavimento empilhado sobre o outro, ou seja, construções habitáveis com mais de um andar. Essas construções são as candidatas a ocupar o posto de primeiros edifícios com andares do mundo.

Outro recorde de Jericó, que vai na contramão da altura da torre e da famosa muralha, é a de que ela é a cidade mais "baixa" do mundo, situada 270 m abaixo do nível do mar.

De lá para cá, as cidades cresceram em número e em extensão, tanto horizontal como vertical. A humanidade passou a inventar sistemas construtivos capazes de empilhar mais e mais andares com segurança e longevidade para as construções.

E o patamar mais "recente" dessa decolagem construtiva é o advento das estruturas de aço, uma espécie de esqueleto, que proporciona a criação dos prédios que conhecemos hoje como arranha-céus.

Home Insurance Building, em Chicago Imagem: Wikimedia Commons

O primeiro deles foi o Home Insurance Building, em Chicago. Inaugurado em 1885 com 10 andares e 42 m de altura, ganhou mais dois andares em 1891 e chegou a 55 m. Mas foi demolido em 1931...