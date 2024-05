Ficção científica de baixo orçamento, 'Coerência', de 2013, ganha fãs agora

Filmado em cinco dias em única locação e com um orçamento humilde de 50 mil dólares, o filme Coerência é uma dessas boas surpresas do cinema independente. Lançado em 2013, o longa chegou de mansinho ao catálogo do Amazon Prime Video e conquistou novos fãs: nos últimos dias, o X (antigo Twitter) foi inundado por elogios ao suspense.

A trama se passa durante um jantar tranquilo entre oito amigos. Papo vai, papo vem, eles comentam sobre a passagem de um cometa pela região - há rumores de que o corpo celeste possa afetar o comportamento humano. Silêncio. A luz acaba na casa e uma série de eventos estranhos começa a tomar forma entre o grupo.

Eis que o suspense revela ser, também, uma trama de ficção científica, com direito a realidades alternativas (os famigerados multiversos, que estão sempre na moda) e distorções do espaço-tempo. À medida que novas "verdades" e versões são descobertas, os personagens se viram uns contra os outros. Caos completo.

O filme foi gravado na casa do diretor, o americano James Ward Byrkit, que trabalhou com os atores sem um roteiro propriamente dito. Grande parte dos diálogos é improvisada: eles apenas sabiam os arcos principais de cada personagem. Diariamente, cada ator recebia uma página de anotações, mas não tinha acesso às informações alheias. "Era para fazer com que ouvissem uns aos outros e se engajassem no mistério", contou Byrkit ao IndieWire na época. As reações de surpresa vistas em cena são, portanto, genuínas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.