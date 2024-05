Água, cerveja e leques: fãs enfrentam calor em espera para Madonna em Copacabana

Muita água, cerveja e leques de todo tipo - em especial os com as cores do arco-íris ou com a imagem de Madonna. Para refrescar o corpo, água disparada por um caminhão do Corpo de Bombeiros. É assim que os fãs da cantora estavam encarando o calor em Copacabana na tarde deste sábado, 4, enquanto esperam pelo show da artista, marcado para às 21h45.

A previsão era de que a temperatura atingisse os 36°C neste sábado no Rio. O termômetro de rua em frente ao Copacabana Palace, onde Madonna está hospedada, estava mais generoso por volta de 15h30: marcava apenas 26°C, quase ameno para os padrões do carioca.

A sensação térmica, sobretudo em meio à aglomeração e debaixo do sol, contudo, fazia a temperatura parecer bem mais alta. Não era incomum ver gente sem camisa e torrado do sol em frente ao palco. Outros procuram as poucas sombras para se proteger.

Foi o caso de um grupo de amigos que saiu de Campinas e foi ao Rio especialmente para o show. No meio da tarde, eles estavam sentados atrás de uma estrutura montada para o show, aproveitando um resquício de sombra.

"Eu fui aproveitar o caminhão dos bombeiros. No mais, bastante água e cerveja. E o leque!", comentou Cláudia Camacho, de 41 anos.

"A gente foi no Saara (área de comércio popular no centro do Rio) e pagamos barato. Foi R$ 7, aqui eles estão vendendo por R$ 35", disse Gui Ravardieri. O grupo parecia bem à vontade e nada incomodado com as horas de espera.

A expectativa é de que 1,5 milhão de pessoas acompanhe o show de Madonna na noite deste sábado. Todos eles sob o pequeno refresco da maresia das águas de Copacabana.