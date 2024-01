Baby do Brasil recebe citação de processo em camarim de festival

A cantora Baby do Brasil foi citada no processo que a família do músico Luiz Galvão (1937-2022), um dos criadores do grupo Novos Baianos, move contra ela. O documento foi entregue a Baby nos bastidores do festival Universo Spanta, na noite da última quarta-feira (24).

A informação foi confirmada ao Estadão pela advogada de Galvão, Deborah Sztajnberg, da Debs Consultoria. De acordo com Deborah, há dois anos a Justiça do Rio de Janeiro tentava localizar Baby para entregar a citação, mas sem sucesso. O processo, que está na 44ª Vara Cível da Justiça do Rio de Janeiro, teve início em setembro de 2022, quando Galvão ainda estava vivo.

Em dezembro de 2023, o Estadão publicou uma matéria em que contou os detalhes do processo. Nele, a família de Galvão, representada pela viúva do compositor, Janete Galvão, pede uma indenização de, pelo menos, R$ 1 milhão, a revisão planilhada dos repasses de cachês desde 2016 e participação no que for gerado pela marca Novos Baianos.