Gary Graham, de 'Star Trek', morre aos 73 anos

"Gary era divertido e tinha um senso de humor sarcástico, mas era gentil e lutava pelo que acreditava. Era um Cristão devoto e orgulhoso de sua filha, Haylee. Foi uma morte repentina, então, por favor, reze pela nossa filha conforme ela lida com o luto", comentou.

Haylee, a filha do ator, também homenageou o pai nas redes. "Dói como algo que nunca senti antes. Por favor, fale para os seus pais que você os ama. Amo você demais, pai. Que os anjos te recebam", disse ela no Instagram.

Em "Star Trek: Enterprise", Graham viveu Soval entre 2001 e 2005 por 12 episódios. Nos filmes, teve papéis em "Na Mira do Passeio", "The Last Warrior", "The Arrogant", entre outros. O ator deixou a filha e a mulher.