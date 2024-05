Atores de 'Bridgerton' revelam ter quebrado móvel em cenas de sexo

Ela também contou que se sentiu bem com o parceiro de cena. "Luke me fez sentir muito bem cuidada. Como se realmente estivéssemos protegendo um ao outro e também pudéssemos rir disso. A tal ponto que estávamos deitados debaixo de um cobertor e pensando "Estamos realmente relaxados agora"".

O ator sentiu o mesmo com a atriz para ficar nu no set. "No meio do dia, você apenas relaxa e fica tipo: "Eu nem me importo se estou nu'".