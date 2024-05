Dubladora de hit da Netflix critica uso de IA por fãs: 'É desrespeitoso'

Lhays Macedo é a responsável pelas vozes brasileiras de personagens como a jovem Alicent, de "A Casa do Dragão", Pikachu em "Pokémon O Filme: Eu Escolho Você!" e, mais recentemente, a Número 4 em "The 8 Show", que ficou entre as cinco séries mais assistidas do momento na Netflix.

Lhays vê relação entre o tema da série e um dilema atual dos dubladores em relação à inteligência artificial. Na trama, o prêmio de um reality show aumenta conforme o interesse do público. "É uma crítica ao sistema dos reality shows e a tudo o que o público está disposto a assistir para se entreter. O público tem que entender que ele não pode estar disposto a tudo."

Ela cita como exemplo um vídeo polêmico com a voz do falecido dublador Isaac Bardavid. Neste mês, um fã fez uso de inteligência artificial para dublar o trailer de "Deadpool e Wolverine" com a voz de Isaac, que emprestou sua voz a Wolverine por 18 anos e morreu em 2022. Lhays diz entender que se trata de uma homenagem, mas alerta que o próprio Isaac não gostaria de ver sua voz sendo usada assim: "Sem o consentimento dele, é muito desrespeitoso".