Suposta Martha de 'Bebê Rena' acusa criador da série: 'obcecado por mim'

Após revelar sua identidade pela primeira vez em uma entrevista ao The Daily Record, Harvey ofereceu mais detalhes de seu suposto relacionamento com Gadd. Ela diz tê-lo encontrado apenas "duas ou três vezes", um número que mudou para "cinco, seis vezes" já no final da entrevista.

Apresentador mostrou o rosto da mulher que diz ser inspiração da Martha em 'Bebê Rena' Imagem: Reprodução/ X Twitter

Harvey alega que Gadd não comprou uma xícara de chá para ela no dia em que se conheceram. "Ninguém ganha nada de graça no The Holy Arms", diz ela, referindo-se ao pub onde eles supostamente se conheceram, e afirma que Gadd "comandou a conversa" que ela estava tendo com outra pessoa no bar. "Ele parecia obcecado por mim daquele momento em diante".

Ao ser questionada sobre a quantidade de e-mails, mensagens e cartas enviadas a Gadd, Havery admite ter enviado "alguns e-mails brincalhões". Ela nega ter deixado mensagens de voz na secretaria eletrônica do criador da série. Vale ressaltar que a mulher já foi acusada de stalking no passado.

Por fim, ela assume que o nome "Bebê Rena" veio de um brinquedo que ela teve quando criança. Durante a entrevista, Fiona Harvey diz ter se reconhecido na série ao saber qual era o título, e não pelo comportamento de Martha.

"Bebê Rena" já é um grande sucesso da plataforma. A história de Donny Dunn é considerada perturbadora, ao envolver perseguição e abuso, mas a sensação piora por se tratar da história real do protagonista e criador da série, Richard Gadd.