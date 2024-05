É fake: Lula não patrocinou show da Madonna; veja quem financiou evento

Em meio ao maior desastre ambiental do Rio Grande do Sul e após a realização do show da Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, circulam nas redes sociais informações falsas de que o Governo Lula financiou o evento e não enviou recursos às vítimas das enchentes.

No entanto, a apresentação da artista pop foi patrocinada por instituições privadas, além de ter recebido o apoio da prefeitura e do governo do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o governo federal liberou o pagamento de R$ 580 milhões em emendas ao Estado do Rio Grande do Sul.

Afinal, quem pagou pelo show da Madonna?

Megashow foi financiado por Itaú, Heineken e o serviço de streaming Deezer, com apoio estadual e municipal. Os valores investidos pelas respectivas empresas, no entanto, não foi revelado. Já o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio investiram R$ 10 milhões cada no patrocínio.