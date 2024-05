Camelô faz banquinho virar 'camarote' em show da Madonna e cobra R$ 40

O camarote trata-se de um simples banco de plástico, com uma altura de cerca de 45 centímetros, que permite ao cliente uma visão mais ampla do show. Em entrevista a Splash, o vendedor explicou um pouco da sua ideia.

Banquinho de plástico custa R$ 40 Imagem: Victor Viana/UOL

"Como normalmente nesses shows dá muita gente, eu tive essa ideia e resolvi colocar em prática", contou.

O primeiro dia de venda foi na madrugada deste sábado, durante o segundo dia de ensaios da Madonna, mas ele pretende voltar durante o dia para continuar suas vendas.

"Eu trouxe mais de mil bancos", revelou. Cada banco custa R$ 40 e objetivo de Gleidson é vender todos.