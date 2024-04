Peter Pan e Pequena Sereia ligados por morte trágica? Teoria faz conexão

A sereia em Peter Pan tem o mesmo esquema de cores de Athena. O cabelo ruivo, a cauda turquesa e o biquíni de conchas são vistos nas duas personagens.

Peter Pan e as sereias na animação de 1953. A teoria diz que a personagem mais à esquerda é a mãe de Ariel Imagem: Reprodução/Walt Disney Pictures

Além disso, a Lagoa das Sereias é um local confirmado no universo Peter Pan. O local está marcado no mapa do Capitão Gancho, e recebe destaque na animação de 1953, sendo assinalada com a fumaça do cigarro do pirata.

A teoria nunca foi confirmada. No entanto, muitos fãs concordaram com o vídeo publicado no TikTok e afirmaram que a especulação faz sentido.

No filme live-action, de 2023, a morte de Athena é explicada de outra forma. No longa, é dito que a rainha morreu pela ação de humanos, o que explica o sentimento do Rei Tritão em relação à superfície. Ariel diz que ela morreu pela mão de "um único humano", o que contradiz a ideia de um navio cheio de piratas.