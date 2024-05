Na Zona de Risco, Guipa desabafa com Cel: 'Não sou prioridade'

Cel apontou que o jornalista tinha aliados, mas ele recusou: "Nada, sou eu e eu. Os meus aliados são aliados de outras pessoas e eu não sou prioridade. Vim para cá sozinho e, se tiver que ficar sozinho, vou ficar. Nunca gostei dessa ideia de grupo, de panela, estou falando da vida mesmo".

Guipa também duvidou da bondade de algumas pessoas no reality: "As pessoas fazem questão de se aproximar de alguém que esteja sofrendo ou passando por uma dificuldade no intuito de fazer take, ou pregar a palavra do bem. Isso para mim não funciona, funciona um negócio natural. Não estou invadindo seu espaço, mas estou aqui".

O radialista ainda aconselhou Cel sobre como se posicionar em dinâmicas ao vivo: "Rachel está aqui [frente], o público está atrás da televisão, f*da-se o que está acontecendo aqui [lateral]. Televisão está ali, foco é ali. Nada nem ninguém pode tirar a sua concentração porque é um jogo e você precisa dar o recado. Esquece aqui [quem está do lado]".

Por fim, relembrou como começou seu desentendimento com Bruno: "Começou quando o Bruno entrou numa história que não era dele, era do Rambo, alegando que eu tinha falado da Taty. Com a maior bondade do mundo, fui inocente, acreditei que ele estava falando de algo que foi dito aqui, na Mansão".

A Grande Conquista: Quem você quer que fique na 1ª Zona de Risco? Baronesa Record/Edu Moraes Bruno Record/Antonio Chahestian Guipa Record/Edu Moraes

LIVES