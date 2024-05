Catia Paganote reclama de urina no chão do banheiro: 'Pinto torto'

"Pinto torto, mija na tábua, no vaso, no chão", reclamou. "Não tem coragem de limpar", disse. "Na ponta do vaso, tudo mijado".

"Ontem também tava assim, umas três vezes", respondeu Hideo. "Tinha que ter uma regra: mijar sentado e ponto", acrescentou Fernando.

"Pior que a gente fala toda hora. As pessoas que fazem estão ouvindo", reclamou Baronesa.

LIVES