A Grande Conquista: Bruno diz que já viveu romance com atriz de 'Rebeldes'

Bruno Cardoso revelou na tarde de hoje (15) em A Grande Conquista 2 (Record) que já ficou com uma atriz da novela "Rebeldes".

O que aconteceu

Enquanto conversavam sobre "affairs" passados com Anahí e Edlaine, Bruno revelou que já ficou com uma atriz que participou da versão brasileira da novela. "Fiquei algumas vezes", disse. "[Ela era] Da novela, não do grupo".