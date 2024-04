Rock Rec: Maior festival de rock do Nordeste estreia reunindo veteranos

A gente sentia falta de um grande festival de rock no Nordeste. Agora, esse público não precisa mais se deslocar. O festival será anual e em 2025 será bem maior, podendo chegar a dois dias. Augusto Acioli

Com quase quatro décadas de trajetória, a banda que por muito tempo ficou conhecida como Biquini Cavadão e, agora, atende apenas por Biquini, está na linha de frente do festival. Dona de hits nostálgicos como Zé Ninguém, Vento Ventania e Tédio, além de veterana, ela traduz bem a mistura de rock e memória afetiva

O vocalista, Bruno Gouveia, contou a Splash que, ao participar deste festival, se sente em casa duplamente. "Tocar no Recife sempre é uma grande alegria para gente e tocando em um festival 30 mais para nós, que somos quase quarenta mais, é até tranquilo. A gente conta a nossa história com canções que ficaram eternizadas, seja para quem era pequeno nos anos 80 ou para quem já participava da cena local", explica.

Fontes de inspiração e padrinhos de batismo do Biquini, Os Paralamas do Sucesso também agitam a estreia do Rock Rec. Durante a sua apresentação no último Carnaval do Recife, Herbert Vianna destacou a sua relação com a cidade, especialmente através do manguebeat, que tem a Nação Zumbi como pedra fundamental.

Em carreira solo, há décadas, o gaúcho Humberto Gessinger e o paulista Nando Reis, não devem deixar o público saudoso dos Engenheiros do Hawaii e Titãs, respectivamente, preocupados. Em seus set list clássicos como Infinita Highway e Os cegos do Castelo têm lugar reservado.

No fim dos anos 90, com Chico Science ainda vivo, Hebert e companhia se apresentaram em diversos palcos no circuito Sudeste e Nordeste. Os cariocas gravaram Manguetown no Acústico MTV. Os clássicos que misturam ska, reggae, rock, samba e pop vão embalar o público nordestino sedento de rock e saudade.