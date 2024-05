Após dias sem tomar banho, Tião faz sexo sujo com Joana em 'Renascer'

No capítulo de quarta-feira (1º), da novela "Renascer" (Globo), Tião Galinha (Irandhir Santos), mesmo sujo após dias sem tomar banho, faz sexo com Joana (Alice Carvalho).

Após o encontro com José Inocêncio (Marcoa Palmeira), Tião volta para casa decidido a encerrar sua tentativa de fazer um pacto com o diabo. "Meu trato é com você, minha princesa... e mais ninguém! Não vou mais querer lhe enfeitar, não, que você já nasceu bonita por natureza...", garante para a esposa.