A Grande Conquista: Jordana e Ju Nogueira se alfinetam no Grande React

Jordana e Ju Nogueira trocaram farpas durante o Grande React, nesta terça-feira (30), após a segunda eliminação de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Logo no início, a apresentadora pontuou que a ex-vileira estava no "time dos inconformados com a eliminação". Jordana respondeu: "Sinceramente, não gostaria nem de estar aqui dando essa entrevista, porque todos os embates que tive dentro do programa, nunca fui chamada para fazer um depoimento... não me arrependo de nada".