Hadad avalia saída de Márcia de A Grande Conquista: 'Sem posicionamento'

Hadad analisou a eliminação de Márcia Barroz, mãe de MC Mirella, de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Para o vileiro, a mãe da cantora não se movimentava no jogo. "A Márcia só falava dela como pessoa e da família dela, ponto. Não tinha movimentação. Todos os montinhos que você via, ela ia se agregando, só que ela ia sem posicionamento. Ela só concordava com o que eu falava", afirmou.