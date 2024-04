A Grande Família: Anahí alerta Cel após fala sobre noiva morta de Hadad

Cel: "Só ele sabe mesmo. Ninguém sabe a dor que ele sentiu. eu nunca mais vou fazer isso nem com ele, nem com ninguém. Vou pedir perdão de novo, não só para ele, mas para a família dele e família da Lu, que deve ter sido uma pessoa maravilhosa. Eu peço desculpas por ter colocado tudo isso no meio. E eu aprendi também a não fazer mais".

Anahí: "E pedir perdão para o Brasil. Mas não agora. Sem show. Se é de coração, você tem que pedir pra ele e pro Brasil. Acho que você tinha que pedir perdão no ao vivo. Porque foi muito grave mesmo. Passou de todos os limites".

