MC Mari alfineta Anahí por postura: 'Só tem olhos para o que você quer'

Any rebateu: "Vou te falar o que senti: quando vim para cá, em todos os momentos, eu falava que você era a pessoa que mais queria encontrar. Quando cheguei aqui, tomei um banho de água fria, porque você estava super distante de mim. Em vários momentos, me senti sozinha perto de você e isso me magoou muito".

No X (Twitter), a equipe de Anahí reclamou da conduta de MC Mari. "Novamente, MC Mari traz o assunto do Cel . Desta vez, diz que a Any só enxerga o que quer, simplesmente porque não se virou contra o Cel. A Any está seguindo seu próprio jogo e não está indo pela ideia de ninguém", indicou em um post.

A Grande Conquista: Quem é o seu favorito para vencer o prêmio de R$ 1 milhão? Any Rodrighero Record/Edu Moraes Brenno Pavarini Edu Moraes/RECORD Bruno Cardoso Record/Antonio Chahestian Cátia Paganote Record/Edu Moraes Cel Record/Edu Moraes Claudia Baronesa Record/Edu Moraes Dona Geni Edu Moraes/RECORD Edlaine Barboza Record/Antonio Chahestian Fellipe Villas Antonio Chahestian/RECORD Fernando Sampaio Record/Edu Moraes Guipa Record/Edu Moraes Hideo Record/Antonio Chahestian João Hadad Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Kaio Perroni Antonio Chahestian/RECORD e Edu Moraes/RECORD Liziane Gutierrez Record/Antonio Chahestian Lucas de Albú Record/Antonio Chahestian MC Mari Record/Edu Moraes Taty Pink Record/Antonio Chahestian Vinigram Record/Antonio Chahestian Will Rambo Record/Edu Moraes

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso