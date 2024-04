Show sem calcinha? Bailarinas de Leonardo explicam truque após viral

As dançarinas do cantor sertanejo Leonardo foram acusadas, na última quinta (25), de se apresentarem sem calcinha. No entanto, hoje, as artistas explicaram-se no Instagram, afirmando que estavam, sim, usando a roupa íntima.

"Nós somos bailarinas do cantor Leonardo e é óbvio que a gente usa calcinha", falaram as dançarinas em vídeo para sua conta oficial.