Mãe de Justin levanta suspeita e intriga fãs: 'Netos mais fofos do mundo'

Pattie Mallette, mãe de Justin Bieber, levantou suspeitas de netos gêmeos após anuncio da gravidez de Hailey Bieber com o cantor.

O que aconteceu

A avó paterna celebrou a notícia no post de Stephen Baldwin, pai da modelo. "Parabéns, vovô! Vamos ter os netos mais fofos do mundo!".

Os fãs do casal ficaram intrigados com o fato dela ter usado "netos" no plural já começaram a questionar. "Os netos? Como assim no plural?", perguntou uma seguidora. "Espera, são dois? Mulher, eu não aguento", disse outra. "Por favor, parem de falar que o Justin vai ser pai de gêmeos, é muita coisa para eu raciocinar", completou mais uma.