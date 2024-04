Veja se mudou algo em André Gonçalves após harmonização facial

André Gonçalves, 48, mudou o visual. O ator decidiu passar por um processo de harmonização facial e teve o resultado divulgado no Fofocalizando (SBT) desta sexta-feira (26).

O que aconteceu

O ator apareceu no programa e mostrou o novo rosto. Além da harmonização facial, ele também fez um procedimento na boca. André contou que nunca tinha feito nada parecido antes.

Em um post no Instagram, nos bastidores do programa, ele falou que a autoestima melhorou após a harmonização. "Estou feliz com esse movimento que fiz na minha vida, que foi fazer uma harmonização facial para melhorar minha autoestima, melhorar no sexo, no beijo, no humor, melhorar em tudo", disse ele.