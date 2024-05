Maiara mostra cintura fina e barriga chapada após perder quase 30 quilos

Maiara, 36, dupla Maraisa, mostrou a sua nova silhueta após emagrecer.

O que aconteceu

A cantora posou com um conjuntinho e exibiu a mudança no corpo na manhã desta quarta-feira (8). Constantemente, a sertaneja faz stories no Instagram e mostra a nova barriga e cintura.

Em março, a cantora contou no Fofocalizando (SBT) que perdeu quase 30 quilos. "Há muito tempo, eu tinha feito uma bariátrica, eu estava com 85 kg. Eu emagreci, fui para 62 kg, mas sempre com a gordura alta e tal. E aí há um ano, eu fiz uma lipo [aspiração]", disse ela.