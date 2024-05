Atriz de 'Grease' morre aos 72 anos nos EUA

Nascida em Washington, além de estar em diferentes produções, ela pôde ser vista nas passarelas. Antes de "Grease", ela foi Miss Washington, em 1971, e também representou o estado no concurso nacional dos Estados Unidos.

Além de "Grease", a atriz esteve em séries de TV, como "Starsky and Hutch", "The Love Boat", "The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries" e co-estrelou a série "When the Whistle Blows" ao lado de Dolph Sweet. No cinema, ela atuou ao lado de Sharon Stone em "Deadly Blessing" e "Academia de Polícia 6: Cidade Sob Seige".

A atriz deixa dois filhos, Adam Josephs e Samantha Mansfield, seu companheiro Al e quatro netos. "Ela era mágica. Ela era minha melhor amiga. E sentirei falta dela todos os dias. Tive sorte de ter uma mãe tão iluminada e agora a tenho como um anjo", lamentou Samantha à CNN.