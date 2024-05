Gretchen diz saber quantas cuecas o marido tem: 'Se faltar uma, eu sei'

Gretchen, 64, afirmou saber exatamente quantas cuecas o marido, Esdras de Souza, 50, tem e que sabe se estiver faltando alguma.

O que aconteceu

A cantora afirmou ser uma pessoa detalhista. Durante participação no Poc Cast, ela contou que se colocar cinco calcinhas para lavar e uma ficar dentro da máquina, não só percebe que há uma peça a menos, como sabe qual a cor da calcinha faltante.

Em seguida, ela explicou que reconhece todas as peças íntimas do marido. "Se eu for na gaveta do Esdras, porque sou eu que arruma, se eu for e tiver faltando uma cueca, eu sei que está faltando. Ou esqueceu em algum lugar, ou tá no cesto, mas eu sei que está faltando. Eu sei de tudo que tem dentro da minha casa".