Estrela do K-pop revela sequela de dieta de sushi para manter peso de 40 kg

A estrela do K-pop, Hyuna, 31, em entrevista ao Season B:

A idol sul-coreana revelou sequela por dieta com apenas um sushi por dia para manter peso de 40 kg. "Naquela época, eu sobrevivia com um único pedaço de kimbap [sushi coreano] enquanto realizava todas as atividades programadas".

Ela tinha apenas 15 anos quando começou a carreira musical. "Isso me destruiu. Aos 26 anos, eu não estava muito saudável".