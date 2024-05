Emily Blunt diz que sentiu vontade de vomitar em algumas cenas de beijo 

Emily Blunt, 41, confessou que sentiu vontade de vomitar em algumas cenas de beijo em filmes gravados por ela. Atualmente, a atriz pode ser vista no cinema em cenas de beijo com Ryan Gosling. Os dois estrelam a longa-metragem "O Dublê".

O que aconteceu

A atriz contou sobre a relação no set com alguns atores. Emily citou a falta de entrosamento entre os pares de cena. "Tive química com pessoas que não me diverti muito trabalhando com elas", disse ela para a Howard Stern durante uma entrevista de rádio.