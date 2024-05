Maiara exibe barriga trincada após atividade física de madrugada

A cantora Maiara, da dupla com a irmã Maraísa, usou as redes sociais para exibir o abdômen trincado na madrugada desta segunda-feira (06).

O que aconteceu

Maiara postou uma foto nos stories do Instagram mostrando a barriga sarada após correr na esteira, durante a madrugada. Após a atividade física, a cantora foi relaxar na piscina que fica na própria residência.

Em uma live recente, disse que está pesando 47 kg. "Desde criança, sempre fui acima do peso. Isso é uma questão genética. Com obesidade, existem outros problemas de saúde, quase problemas de família, que são pressão alta, diabetes. Desde criança, meu índice de gordura é alto. Algumas vezes, a minha diabete é alta e tal. Hoje devo estar com uns 47kg, mais ou menos isso, mas já cheguei a pesar 85kg", declarou a cantora, na ocasião.