Regina Duarte x Globo: cortada de especiais, atriz já alfinetou emissora

Regina Duarte e Jair Messias Bolsonaro Imagem: Reprodução/Twitter

Relação da atriz com a Globo foi marcada por alfinetadas

Regina não foi convidada para o especial de 70 anos de novelas. Ela compartilhou uma imagem que trazia a frase "Regina, você é maior que a Globo".

O maior sentimento que me invade nas comemorações dos SETENTA ANOS de TELENOVELA é gratidão. A VIDA me deu oportunidades fantásticas de me jogar num trabalho que não beneficiou só a mim. A maioria dos brasileiros receberam comigo um presente carregadinho de amor, de alegrias, de identificação com as mais genuínas emoções humanas. Regina Duarte no Instagram em 2021

Participação da atriz em reprise de "Pega Pega" foi cortada. A emissora reprisou a novela durante a pandemia, mas não exibiu uma participação de Regina, que interpretou a si mesma.

Regina alfinetou Globo após cartaz de novela não a incluir. "História de Amor" foi disponibilizada no Globoplay e Regina não ilustrou o cartaz da produção, mesmo tendo sido protagonista. A artista publicou fotos da produção da novela e escreveu: "me dá prazer me incluir no rol deste elenco".