Dieguinho: Desafio da Globo é tentar conter crise na imagem de Davi

Luciano Huck, 52, publicou nesta quinta-feira (25) em suas redes sociais um vídeo mostrando trechos da participação de Davi Brito, 21, no Domingão com o Huck, que vai ao ar no próximo domingo (28).

Dieguinho Schueng, apresentador do Splash Show, opina que o campeão do BBB 24 (Globo) precisa urgentemente tirar o foco de seu pós-reality da crise conjugal com Mani Reggo, 41. "Estamos cansados de ouvir falar em Davi e Mani o tempo inteiro. É só bater o olho nas redes sociais e tudo o que vemos sobre o Davi tem a Mani acompanhando. É quase como se ela fosse o sobrenome dele."

Para Dieguinho, Davi tem cometido equívoco atrás de equívoco em sua carreira pública desde que venceu o Big Brother. "É uma sucessão de cag*das o que vemos nesse pós-BBB do Davi. É o término, é uma entrevista, uma fala mal-colocada... É fundamental ter alguém para gerenciar as redes sociais do Davi e a carreira dele, seus posicionamentos."