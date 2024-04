Após desabafo sobre Belo, Gracyanne volta aos exercícios e faz pole dance

Após uma noite de desabafo sobre Belo, Gracyanne Barbosa, 40, escolheu a manhã desta quinta-feira (25) para ir fazer exercícios. A musa fitness fez aula de pole dance.

O que aconteceu

Em stories divulgados no Instagram, a musa fitness mostrou toda a desenvoltura na aula de pole dance. Ela também fez questão de agradecer a sua professora. "Obrigada pela aula incrível, pelo abraço e pelos sorrisos", escreveu Gracyanne.

Nesta quarta-feira, ela afirmou o que se arrepende sobre seu então relacionamento. "Nunca, jamais esperada. Eu acho que ninguém casa para separar. Eu me arrependo de ter deixado, eu me arrependo de não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, de não ter cuidado, ter dado atenção. Eu me arrependo nos momentos que me senti de lado ou me senti não sendo de vista de ter falado", disse.