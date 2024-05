Pabllo Vittar mostra fio-dental antes de show da Madonna: 'Como uma virgem'

Pabllo Vittar mostra look ousado e deixa calcinha fio-dental à mostra. Cantora se prepara para dividir o palco com Madonna no último show da The Celebration Tour, na Praia de Copacabana, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Com uma sequência de fotos, a artista provocou: "Como uma virgem", referenciando uma das músicas da cantora, a "Like a Virgin."

Nos comentários, os fãs elogiaram Pabllo Vittar: "Uma diva pop, né?", "Faz história, como sempre", "Eu sou apaixonada por essa drag" e "Estamos com você" foram algumas das declarações.