Taís Araújo comenta dívidas que foram parar na Justiça: 'Erro contábil'

A atriz Taís Araujo foi prestigiar o show de Madonna neste sábado (4) em Copacabana e falou à Splash sobre o Auto da Compadecida 2 e a notícia de que ela foi parar na Justiça por uma dívida de quase R$ 30 mil.

O que ela disse

Sem seu marido Lázaro Ramos, que está em Cabo Verde "escrevendo um negócio novo", ela afirmou que está ansiosa pela Madonna. "Estou louca para ver o show [...] A gente tinha que estar aqui, né? Muito bom, eu adoro essa mulher".

Ela contou sobre sua participação em Auto da Compadecida 2, que sairá nos cinemas em dezembro deste ano. "Eu sou muito fã. Quando me chamaram, não acreditei. Fiquei muito encantada, fui muito feliz fazer isso, muito bem recebida por eles. O fato de poder reencontrar o Matheus [Nachtergaele] vinte anos depois, a gente é muito amigo, então foi lindo estar em outro lugar com ele também. É uma coisa que ultrapassa a cena, né? Algo pessoal. Sou honrada, foi muito lindo estar com ele nesse momento.