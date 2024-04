Ricardo reclama de 'compras' em A Grande Conquista: 'Vacilaram'

Ricardo: "Pegaram cinco máscaras [de dormir]! Será que o público vai ver isso?".

Brenno: "O que eu falei no quarto: 'Eu estou contigo se for lá para pegar os necessários'. A visão da cestinha do Brenno é: farinha, açúcar, sal, ovo".

Ricardo: "Trouxeram cinco máscaras pra dormir!".

Brenno: "Olha lá as mortadelas fininhas. Você acha que não cabia [na cestinha]?".

Ricardo: "Pisaram na bola. Vacilaram!".