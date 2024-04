Atriz pornô processa plataforma por ter que gravar após amiga ter overdose

Ela conta que o diretor hesitou em chamar uma ambulância para a salvar a vida de sua colega de elenco. Após o incidente, ele teria tentado incriminá-la, "criando a falsa narrativa de que Marie teria tentado envenenar e matar a colega". De acordo com provas reveladas pela atriz de conteúdo adulto, o lítio que gerou a overdose pertencia à namorada do diretor.

Kerr Simpson, advogada da atriz, falou para o jornal inglês que a Phoenix sofreu um boicote da gravadora, com uma campanha difamatória que a fez perder contratos com grandes marcas.

Phoenix Marie também se recusou a aceitar um acordo de R$ 311 mil no qual ela seria proibida de falar novamente sobre o ocorrido. Então ela sofreu retaliações da Aylo, cancelando novos conteúdos e excluindo vídeos já lançados. Isso a isolou do mercado de conteúdo adulto, com seus colegas se recusando trabalhar com ela por medo da empresa.

Segundo os autos do processo, as ações da Aylo contra ela geraram uma perda de quase R$ 10 milhões, com mais dezenas de milhões em perdas projetadas. O trauma também lhe ocasionou problemas emocionais, como ansiedade, ataques de pânico, insônia, disfunção sexual e transtorno de estresse pós-traumático.