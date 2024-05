Ator com fortuna milionária afirma que não vai dar dinheiro aos filhos

O ator Jeff Goldblum, 71, contou que não vai deixar dinheiro para os filhos, quando eles estiverem mais velhos. Ele declarou que precisarão conseguir um emprego.

O que aconteceu

Com uma fortuna estimada em US$ 40 milhões, equivalente a R$ 204 milhões, o ator explicou o motivo. Em entrevista ao podcast Table for Two com Bruce Bozzi, o ator de filmes como "Jurassic Park" e "Independence Day" falou da sua decisão. "Ei, você sabe, você tem que remar seu próprio barco", afirmou.