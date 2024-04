No Paredão do BBB 24, Bia diz: 'Tô com muito medo, mas eu confio em vocês'

Beatriz: "Meu Brasil, bom dia! Ê, Brasil, que festa linda ontem do Planeta dos Macacos. Jesus, que sonho. Top 5! Quero agradecer todo mundo que permitiu que eu chegasse até aqui, a Deus, e quero muito pedir, Brasil, do fundo do meu coração. Eu tô com muito medo, mas eu confio em vocês. Por favor".

Beatriz: "Meu Belém do Pará... Nunca fui para Belém, mas a Alane fala tanto, e eu tenho uma conexão muito gigante com a Alane, que parece que já fui a Belém do Pará. Então, meu Belém do pará, que eu nunca fui, mas eu amo e vou conhecer, meu Salvador, minha Bahia, Feira de Santana, Várzea da Roça, Capim Grosso, meu Brasil... Meu Brás! Meu povo, meu Brás! São Paulo, Guarulhos, minha Praça Oito, meus camelôs...".

Beatriz: "Ai, por favor, Brasil, me ajuda a ficar na casa mais vigiada do Brasil. Por favor. Eu peço e imploro do fundo do meu coração. Me ajuda a poder ajudar minha família, a continuar neste sonho".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Beatriz Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Isabelle Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

