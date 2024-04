Parcial UOL BBB 24: Votação dispara e sister bate próprio recorde

Beatriz, Davi e Isabelle se enfrentam no 20º Paredão do BBB 24 (Globo) e um deles deixará o reality amanhã (11). Confira o possível eliminado, segundo a parcial da enquete do UOL.

O que diz a enquete

Às 17h de hoje (10), Beatriz apresentava sua maior porcentagem desde a estreia deste Paredão e seguia como a próxima eliminada do programa. A rejeição da sister tem crescido e já alcança os 70,76%.