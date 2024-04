Bia ameaça ir ao Confessionário caso Davi insista em conversar com ela

Depois de conversar com Davi e criticar o comportamento do brother no BBB 24 (Globo), Beatriz ameaçou ir ao Confessionário caso o baiano insista em falar com ela na casa.

O que aconteceu

Em um papo com Alane e Isabelle, Bia afirmou que vai reclamar de Davi no Confessionário se ele seguir a procurando na casa: "Eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, a não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele."