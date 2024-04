No Paredão do BBB 24, Lucas Buda cita esposa: 'Será que vou ver ela hoje?'

Sem saber que está solteiro, Lucas Buda falou sobre a expectativa para reencontrar sua esposa fora do BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Lucas, que está no Paredão, questionou quando deve rever Camila Moura, com quem é casado. Ele não sabe, porém, que ela colocou um fim no relacionamento.