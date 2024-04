Alane apoia Bia após treta com Davi no BBB 24: 'Estou com você até o final'

Bia: "Pensou nele".

Alane: "Pensou nele. Aí ele falou: 'Alane, tenho que te contar um negócio. Eu comi os ovos'. E eu: 'Poxa, Davi, mas eu entendo, relaxa'. Porque eu não ia brigar por causa do ovo. Eu sabia que, no próximo mercado, ele ia me dar - como ele me deu. E aí tudo bem. Só que, da mesma forma que ele disse que você foi egoísta porque achou que ia sair no Paredão e comeu tudo, ele foi egoísta porque pegou o meu ovo. Porque achou que ia pro 'Tá Com Nada'".

Em seguida, a paraense, que está no Paredão, demonstrou receio com como seu posicionamento pode afetá-la, mas expressou lealdade a Beatriz.

Alane: "Eu me preocupo demais com lá fora. Acho que o fato de eu estar agora te defendendo, é porque eu estou ignorando meu medo lá de fora e te defendendo porque o meu coração me diz pra te defender. Se eu estiver errada, eu estou com você. Se eu sair, se eu estiver errada, eu estou com você. E vou estar com você até o final. E você pode acreditar nisso, de verdade".

Bia: "Te amo".

Beatriz deu um longo abraço em Alane. Assim que se separaram, a paraense citou mais uma fala de Davi que a incomodou.